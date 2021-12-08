Горняк22: Обвиняемый в убийстве барнаульского участкового объяснил мотив своего поступка

Фото с места происшествия Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Теперь уголовное дело о резонансном убийстве рассмотрит суд. Максимальная санкция, которая грозит обвиняемому, – пожизненное заключение

Следователи завершили расследование дела в отношении 57-летнего барнаульца Владимира Шедова, которого обвиняют в убийстве полицейского Владислава Неудахина, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, вечером 14 июля 2021 года участковый на служебном автомобиле подъехал к дому мужчины. Он хотел вручить ему повестку о явке на следственные действия по уголовному делу о фальсификации доказательств. Шедов попросил участкового подвезти его до дороги, взяв с собой самодельное огнестрельное оружие. Находясь на заднем сиденье, он выстрелил в голову сотруднику полиции.

После этого он поджег автомобиль полицейского вместе с телом убитого и скрылся с места происшествия.

В ходе следствия мужчина признал свою вину, объяснив свой поступок неприязнью к правоохранительным органам.

В ближайшее время суд рассмотрит дело. Барнаульцу грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, 15 июля в лесополосе у поселка Гоньба нашли тело и сгоревшую служебную Lada Granta пропавшего участкового полиции Владислава Неудахина. У погибшего остались жена и трое детей. После этого задержали 57-летнего подозреваемого в убийстве. Он был ранее судим за убийство и причинение тяжких повреждений. В бане у него нашли окровавленную одежду и спички, запачканные веществом, похожим на кровь.

ТОЛК