Горняк22: Мужчина открыл стрельбу в московском МФЦ из-за маски

Пистолет Фото: pixabay.com

По словам очевидцев, стрелявший мужчина находился в неадекватном состоянии. По данному факту возбуждено уголовное дело

Мужчина открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, сообщает «Известия». В результате случившегося погибли сотрудница и охранник учреждения. Еще четверо пострадали.

Позже стрелок был задержан. Им оказался 45-летний Сергей Глазов.

По предварительной информации, мужчина начал стрелять после конфликта из-за маски. Он выстрелил из травматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами.

Стрелка обезвредил сотрудник ФМС.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске пассажир выстрелил в ногу и руку водителя такси.

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