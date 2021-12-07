Горняк22: Простаивающий бийский маслозавод купит компания «Благо»

Бийский маслоэкстракционный завод Фото: ffprom22.ru

Предприятие принадлежит компании-банкроту «Юг Сибири» и вызывает интерес инвесторов из-за своего удобного расположения. Оно находится рядом с Китаем, куда экспортируют масло

В Бийске бывший маслозавод, который почти год назад законсервировали, приобретет компания «Благо», сообщает «Бийский рабочий».

Ранее Федеральная антимонопольная служба дала предварительное согласие компаниям «Благо-Барнаул» и «Благо-Бийск» на пользование и владение основными мощностями организации «Юг Сибири» в Бийске и Барнауле.

«Надеемся, что с приходом нового собственника на заводе проведут капремонт. Пока новых объявлений о продаже завода нет – этим занимается конкурсный управляющий. Надеемся, что в ближайшее время он объявит о торгах, и уже в 2022 году мы увидим нового собственника завода, – отметили в краевом управлении по пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности.

В Алтайском крае «Благо-Барнаул» и «Благо-Бийск» зарегистрировали в 2018 году. Они входят в организацию «Компания Благо». В 2018 году она взяла в аренду три маслоэкстракционных завода в Алтайском крае и в Омской области, которые принадлежали банкротящемуся «Югу Сибири».

В июле 2021 года торги по продаже собственности «Юга Сибири» отменили из-за переоценки активов после изменения ситуации на рынке переработки масличных культур. Изначально имущество предприятия оценивали в 3,9 млрд руб.

Напомним, что бийский завод уже дважды выставляли на продажу вместе с барнаульским, но покупателей так и не нашли. Этим летом за них просили 2,4 млрд руб. Сейчас заводы находятся в аренде. Производство на заводе в Бийске приостановили осенью 2020 года. Тогда там работало более 260 человек.

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