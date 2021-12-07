Горняк22: На Алтае показали кадры «ледяной Вселенной» Телецкого озера
Телецкое озеро Фото: Лия Светлояр
Телецкое озеро всегда славилось своей уникальной красотой. В замерзшем виде оно производит не менее эффектное впечатление
В Республике Алтай засняли завораживающие кадры заледеневшего Телецкого озера. Видео размещено в сообществе Barnaul22.
«Жизнь, которую вдруг поставили на паузу, преобразив. Полет, легкость и невесомость. Космос», – говорится в сообщении автора.
На видео показаны роскошные кадры глубин этого магического водоема – его флора, обледеневшие пузыри и узоры.
Ранее в Республике Алтай засняли уникальные кадры парения Телецкого озера.