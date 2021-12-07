Горняк22: В Барнауле у бывшего «Горзеленхоза» появился новый руководитель

Зеленый город. Озеленение Фото: телеканал "Толк"

По данным мэрии, новый руководитель официально возглавил МБУ с 1 декабря, однако в ЕГРЮЛ в качестве управленца все еще числится прежний начальник

Новым руководителем МБУ «Благоустройство и озеленение» (бывший «Горзеленхоз») стал Сергей Бовкун, сообщает «Банкфакс». Ранее он работал начальником управления коммунального хозяйства администрации Центрального района.

Прежний управленец Сергей Суворкин, который временно занимал эту должность, вернулся к своим обязанностям главного инженера и замначальника. Он сменил на этом месте Сергея Рябчука.

До него тогда еще «Горзеленхозом» руководил Сергей Гончаров. Летом 2020 года его и бывшего главинженера предприятия Евгения Резанцева суд признал виновными в зависимости от роли каждого по четырем статьям Уголовного кодекса РФ, включая получение взяток, посредничество при этом, растрату и превышение должностных полномочий. Гончаров, по версии следствия, требовал от предпринимателей «откаты» за заказы на благоустройство. Гончаров получил штраф в 3 млн рублей и пятилетний запрет на работу в определенных сферах.

Впоследствии МУП «Горзеленхоз» было реорганизовано в МБУ «Благоустройство и озеленение».

ТОЛК