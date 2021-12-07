Горняк22: В туалете алтайского ковидного госпиталя нашли тело женщины

Больница Фото: pixabay.com

В больнице не удалось узнать подробности гибели женщины. Предварительно известно, что погибшая покончила с собой. Причины такого поступка не известны

В Каменской ЦРБ нашли труп женщины. Предположительно, она покончила с собой. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на источник.

По данным источников, в минувшие выходные тело женщины нашли в туалете больницы без признаков насильственной смерти. Предположительно, это была пациентка ковидного госпиталя.

В краевом следственном комитете и в районном отделении полиции никак не прокомментировали инцидент. Получить комментарии в медучреждении также не удалось. В пресс-службе краевого минздрава редакции пообещали уточнить данные факты и предоставить информацию позже.

Ранее сообщалось, что в Шелаболихинской больнице умерла женщина. По словам родных, медики не оказали ей вовремя помощь. Кроме того, о смерти женщины они узнали спустя сутки.

ТОЛК