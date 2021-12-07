Горняк22: Лунный календарь на декабрь 2021: как построить жизнь под растущей луной

Луна. Ночь Фото: Pexels

Астрологи называют период растущей луны оптимальным временем для решения сложных, энергозатратных задач. Это «энергичное время», когда легко привлечь процветание и успех

7 декабря

Растущая луна в Козероге поспособствует организации мероприятий, запланированным путешествиям и командировкам, обучению у наставников, обещает Dailyhoro.ru. Астрологи рекомендуют исключить дела, провоцирующие незапланированные траты.

8-9 декабря

Луна в Водолее подходит для торговых операций, умственной работы, написания дипломных работ и внедрения новшеств.

10-11 декабря

Растущая луна в Рыбах усилит интуицию. Внутренний голос поможет многим людям принять важное решение. Астрологи не рекомендуют выяснять отношения, чтобы не испортить отношения с окружающими.

12-13 декабря

Луна. Розовое небо Фото: Kristendawn с сайта Pixabay

Луна в Овне – не время для решения серьезных вопросов. Можно гулять, путешествовать, разбираться с уже знакомыми вопросами. Остерегаться следует конфликтов и перепадов настроения.

14-16 декабря

В знаке Тельца растущая луна поспособствует обретению финансовой независимости и деловых связей.

17-18 декабря

Луна в Близнецах перед полнолунием обрушит на землю море энергии. Это время идеально для дел, требующих быстрой реакции. Астрологи не рекомендуют браться за сложные проекты, чтобы исключить ошибки.

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