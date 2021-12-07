Горняк22: Врач Водовозов объяснил, при каких симптомах COVID-19 нужно вызывать скорую

Бригада скорой помощи. Коронавирус Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Специалист напомнил россиянам, что снизить риск заражения коронавирусной инфекцией и тяжелого течения болезни можно с помощью вакцинации

Если в течении болезни начались сильные отклонения, человеку с COVID-19 необходима дополнительная консультация и медицинская помощь, заявил врач-терапевт Алексей Водовозов, сообщает радио Sputnik.

«Инфекция в организме протекает куполообразно. Симптомы сначала поднимаются на самую вершину, а потом постепенно спадают. Так происходит, когда организм справляется самостоятельно. Если на этом пути есть провалы или подскоки, то есть отклонения в течении инфекции, нужна медпомощь», – объяснил он.

По словам специалиста, есть набор «симптомов красного флага», при появлении которых необходимо немедленно обращаться к врачам.

«Это нарастающая одышка. В норме частота дыхательных движений 14-16 в минуту, если она уходит к 30, то это проявление одышки. Если одышка нарастает, появляется нехватка воздуха, а для того, чтобы продышаться, нужно остановиться, вероятно, потребуется вмешательство врачей», – подчеркнул эксперт.

Ранее в России призвали жестко разграничить общение привитых и непривитых людей. По словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, пандемия может закончиться, только тогда, когда у 70% населения будут антитела, нейтрализующие возбудитель коронавируса.

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