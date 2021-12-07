Горняк22: В России самые популярные новогодние салаты подорожали до 25%

Оливье Фото: pixabay.com

По словам экспертов, до января-февраля 2022 года рост инфляции продолжит набирать оборот, а затем может начаться спад – цены на продукты начнут расти меньше

В российских магазинах продуктовый набор для салатов оливье и селедка под шубой за год подорожал на 15-25%, сообщают «Известия».

В 2021 году за оливье на четыре порции придется заплатить 416 рублей. За год подорожали все ингредиенты салата. Максимально выросла стоимость картофеля (почти 80%). Для подсчета суммы аналитики брали следующий рецепт: вареная колбаса, картофель, куриные яйца, огурцы, морковь, зеленый горошек, майонез и лук.

Селедка под шубой будет стоить 209 рублей. Это на 25% больше, чем в прошлом году. Минимально подорожала только сельдь – на 11%. Цена остальных ингредиентов менялась более активнее. Стоимость оценивали по такому рецепту: картофель, свекла, соленая сельдь, яйца, морковь, майонез и лук.

В конце ноября в России продовольственная инфляция выросла до 10%. Минсельхоз подготовил меры, которые должны будут притормозить рост цен в следующем году.

Ранее стало известно, что россияне начали скупать автомобили, драгоценности и телефоны. По словам экспертов, из-за неопределенности пандемийного времени граждане стали экономить на повседневных вещах и покупать дорогостоящие товары. В сравнении с 2019 годом в стране купили в полтора раза больше часов, смартфонов и компьютеров.

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