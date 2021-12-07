Горняк22: Главврач барнаульской больницы №11 Коломиец осторожно заявил о спаде пандемии

Андрей Коломиец, главный врач барнаульской больницы №11 Фото: Общественная палата Алтайского края

По словам Андрея Коломийца, об эффективности вакцинации красноречивее всего говорят данные патологоанатомического отделения

В Барнауле пандемия медленно, но пошла на спад, говорит главврач барнаульской больницы №11 Андрей Коломиец. Об этом, в том числе, говорят и данные по занятым ковидным койкам в госпиталях края.

Так, по данным оперштаба, на утро 6 декабря в Алтайском крае в ковидных госпиталях на лечении находилось 3 153 человека. Месяц назад (6 ноября), – 3938 пациента.

«В два раза уменьшилось количество тел, «проходящих» через патологоанатомическое отделение. Количество беременных и детей суммарно, зараженных коронавирусом, доходило до 120 с лишним. На сегодня у нас 61 человек. В два раза меньше. Мы не говорим, что победили пандемию, но по всем параметрам нынешняя волна идет на спад. Также и в поликлинике: сокращается количество впервые обратившихся с симптомами ковида», – говорит Коломиец.

Он заявил, что за 10 месяцев 2021 года от ковида умерли 163 пациента, которые относятся к поликлинике, работающей на базе барнаульской больницы №11. Из 163 человек только пять оказались привитыми против коронавируса – и то не все полностью.

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«Говорят, что каждый второй умерший от ковида пациент – привитый. Врут. Вот у нас за 10 месяцев вот такая статистика. И то, не все пациенты получили два компонента вакцины. Полный цикл прошел только один человек», – заявил Коломиец.

Руководитель горбольницы №11 пояснил, что из пяти умерших привитых трое заразились ковидом между первой и второй дозами вакцины.

«Один человек заразился сразу после второго компонента, когда еще иммунитет до конца не сформировался. И только один человек из пяти умерших, у которого после двух прививок успел сформироваться иммунитет. Но там было очень тяжелое сопутствующее заболевание, и ковид стал только утяжеляющим фактором», – рассказал Коломиец.

Напомним, согласно федеральному регистру вакцинированных, порядка 37 тыс. привитых жителей Алтайского края заболели коронавирусом. Не более 1% из них попали в госпитали.

Также главный врач рассказал, что если «разложить» данные патологоанатомического отделения больницы, то в среднем получаются наглядные цифры, которые говорят об эффективности вакцинации.

«У нас при поликлинике переболели 9 тыс. человек за два года. В этом году умерли 163 человека. Пять привитых. Вот и считайте», – объяснил главврач.

Ранее «Толк» сообщал, что в ноябре в Алтайском крае умерли 898 человек, у которых ранее подтвердили ковид. Это на 88 случаев больше, чем в октябре.

Ноябрь 2021 года побил прошлогодний месячный антирекорд по смертности: зарегистрировали 4823 акта о смерти, по данным органов ЗАГС. В ноябре 2020-го потеряли 4751 человека.

Минздрав региона сообщил, что в крае умерли три ребенка, зараженных коронавирусом.

«Первый случай смерти наступил непосредственно от коронавирусной инфекции. Два других летальных случая были связаны с сопутствующими онкозаболеваниями у детей», – говорится в сообщении профильного ведомства.

Сейчас в детском ковидном госпитале (работает на базе горбольницы №11), в отделении реанимации находятся три несовершеннолетних, один из них на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

ТОЛК