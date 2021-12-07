Горняк22: Что за праздник День любителей поспать и как его отмечают

Сон Фото: pixabay.com

7 декабря отмечают праздник, который посвящен сну — важнейшей потребности организма человека и одному из его загадочных процессов

Считается, что треть своей жизни человек проводит во сне, поэтому его качество и продолжительность крайне важны. Чтобы привлечь внимание к этим важным вопросам, придумали несколько праздников, посвященных сну.

Один из них, День любителей поспать, отмечается 7 декабря. Этот праздник люди, в честь которых он был учрежден, чаще всего отмечают в своей кровати. Об этом пишет портал «Какой сегодня праздник».

Еще одна дата, связанная с этим процессом – Всемирный день сна, который по традиции отмечают в пятницу каждой второй полной недели марта. В 2022 году он придется на 18 марта. Об этом сообщает «КП».

К этим событиям приурочивают разные мероприятия, конференции, круглые столы, симпозиумы, которые посвящены проблемам нарушения и расстройства сна.

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