Горняк22: Что за праздник День любителей поспать и как его отмечают
Сон Фото: pixabay.com
7 декабря отмечают праздник, который посвящен сну — важнейшей потребности организма человека и одному из его загадочных процессов
Считается, что треть своей жизни человек проводит во сне, поэтому его качество и продолжительность крайне важны. Чтобы привлечь внимание к этим важным вопросам, придумали несколько праздников, посвященных сну.
Один из них, День любителей поспать, отмечается 7 декабря. Этот праздник люди, в честь которых он был учрежден, чаще всего отмечают в своей кровати. Об этом пишет портал «Какой сегодня праздник».
Еще одна дата, связанная с этим процессом – Всемирный день сна, который по традиции отмечают в пятницу каждой второй полной недели марта. В 2022 году он придется на 18 марта. Об этом сообщает «КП».
К этим событиям приурочивают разные мероприятия, конференции, круглые столы, симпозиумы, которые посвящены проблемам нарушения и расстройства сна.