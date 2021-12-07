Горняк22: Эксперты рассказали, какие знаки зодиака ждет удача в декабре 2021 года

Астрология. Гороскоп. Знаки зодиака Фото: pixabay.com

Последний месяц года всегда приносит с собой много дел и забот. Астрологи рассказали, каким пяти знакам зодиака будет проще справляться с трудностями

Овен

Овны почувствуют прилив сил и энергии с 13 декабря. Этот период сделает представителей знака намного сильнее ментально и физически. Чтобы удача как можно дольше не покидала Овнов, им важно выходить из своей зоны комфорта и попробовать себя в чем-то новом. Декабрь также подарит много полезных покупок, развлечений и ярких эмоций.

Скорпион

Представителей знака удача ждет практически во всех сферах жизни. Они избавятся от всего лишнего и сумеют начать новую жизнь. Этот период подходит для поиска новых увлечений и решения важных проблем.

Стрелец

Для Стрельцов декабрь окажется самым продуктивным месяцем за весь 2021 год. Представители знака будут более успешны в работе и в бизнесе. Эксперты советуют раньше времени не делиться ни с кем новыми идеями, которые возникнут в их голове.

Козерог

Главная сфера, в которой повезет Козерогам в декабре – это любовь. Благоприятный период продлится не только в этом месяце, но и уйдет далеко за пределы 2021 года. Представители знака, наконец, почувствуют, что их мечты становятся явью.

Водолей

Водолеям в декабре удастся кардинально изменить свою жизнь в том направлении, в котором самим захочется. Этот период поможет представителям знака преодолеть все трудности, а также побороться с зависимостями и вредными привычками.

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ТОЛК