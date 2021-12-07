Горняк22: В Барнауле заработал еще один каток по QR-кодам

Каток Фото: пресс-центр администрации Барнаула

В этом году на всех катках Барнаула будет действовать новая пропускная система — по предъявлению QR-кода. Однако воспользоваться катком со своим снаряжением можно всем

В барнаульском парке «Центральный» открылся обновленный каток – в этом году его расширили до двух тысяч квадратных метров, сообщает пресс-центр администрации города.

Он будет работать каждый день с 10.00 до 21.00. В прокате есть 180 пар коньков с 26 по 46 размер. Кроме того, каток можно посетить с личными коньками. Также туда можно прийти со своими коньками – это будет стоить 80 рублей в час, прокат снаряжения стоит 100 рублей в час.

Посещение катка возможно лишь при предъявлении QR-кода о вакцинации и после болезни, а также документа, подтверждающего наличие медотвода от вакцинации. Если посетитель не намерен пользоваться пунктом прокатом инвентаря, QR-код не понадобится.

Ранее сообщалось, что с 15 ноября на территории катков и лыжных баз также вводят режим QR-кодов. Однако он необходим лишь в том случае, если если посетители будут брать инвентарь в прокат.

В мэрии пояснили, что на всех катках организуют прокат коньков. Цены проката инвентаря оставят на уровне прошлого года.

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