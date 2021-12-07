Горняк22: В полиции рассказали подробности смертельного ДТП на алтайской трассе

ДТП Фото: instagram.com/drom_22_biysk

Как рассказали сотрудники полиции, молодой водитель иномарки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения

В полиции рассказали, что в аварии на 15-м километре автодороги Р-368 «Бийск – Белокуриха» погиб 21-летний парень, сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

По данным ведомства, он двигался со стороны Бийска в сторону села Смоленского на автомобиле Toyota Altezza. В какой-то момент водитель не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с Nissan X-Trail.

В результате ДТП молодой водитель скончался на месте. 21-летняя девушка, которая была с ним в машине, пострадала и сейчас находится в больнице. Также травмы получили пассажиры Nissan – 40-летняя женщина и восьмилетний мальчик, они тоже госпитализированы. Водитель этого авто также пострадал, но ему госпитализация не потребовалась.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка и выясняются все обстоятельства.

Ранее сообщалось, что водителя иномарки сильно зажало в автомобиле после столкновения.

ТОЛК