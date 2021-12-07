Горняк22: Семья из четырех человек погибла в ДТП с фурами на сибирской трассе

Авария на сибирской трассе Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области

По предварительным данным, водитель большегруза, ехавший из Омска в Сыктывкар, не смог выбрать безопасную дистанцию и въехал в заднюю часть легковушки

5 декабря на федеральной трассе Тюмень – Омск в ДТП с двумя фурами погибли четыре человека, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

В ГИБДД по Тюменской области рассказали, что авария произошла под Заводоуковском. Грузовик Scania въехал в заднюю часть Chevrolet Lacetti, в которой ехала семья из четырех человек. От удара легковушка вылетела на встречку и врезалась в фуру Volvo.

В результате аварии погибли все пассажиры Chevrolet: 50-летний водитель, его 46-летняя жена и их сыновья 22 и 12 лет. Водители большегрузов не пострадали.

Ранее стало известно, что один человек погиб в лобовом столкновении на трассе Барнаул – Белокуриха. По словам очевидцев, участниками аварии стали автомобили Toyota Altezza и Nissan X-Trail. В результате случившегося пострадали женщина и дети – их доставили в больницу. Водитель Toyota погиб на месте.

ТОЛК