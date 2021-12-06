Горняк22: Финансист дал прогноз на падение курса рубля на Новый год

Взятка. Коррупция Фото: pixabay.com

Кузин напомнил, что резервная закупка валюты, которую стали применять российские власти, избавила рубль от нефтяной зависимости

Предпосылок для обвала курса рубля на Новый год не ожидается, не смотря на то, что для российской валюты декабрь традиционно является не лучшим месяцем. Об этом эксперт по инвестициям Михаил Кузин заявил в интервью «Прайму».

«Мы не ждем неприятных сюрпризов от рубля под Новый год», — цитирует агентство слова финансиста.

В текущих реалиях «неприятного сюрприза» следовало бы ожидать не от нефтяных котировок, а от последствий пандемии и падения цен нефтяных фьючерсов ниже нуля, как весной прошлого года, но это явление – крайне редкое, подытожил собеседник.

Ранее стало известно, что, по данным Росстата, 16 млн россиян живут за границей бедности.

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