Горняк22: Алтайский край ждет резкое похолодание после оттепели

Зима. Мороз. Деревья в снегу Фото: pexels.com

В Барнауле в начале периода будет до -1 градуса, во вторник — с мокрым снегом. Однако уже со среды в городе ударит мороз до -15

Алтайский край после мягкой зимней погоды в начале декабря ожидает резкое похолодание. Прогноз публикует Гидрометцентр.

Согласно этим данным, еще в понедельник и вторник, 6 и 7 декабря, в регионе сохранится тепло до -1 градуса. Однако уже в среду, 8 декабря, столбики термометров опустятся местами днем до -20 (Камень-на-Оби), ночью – до -27 градусов.

С пятницы холода снизят интенсивность. В крае будет около -8…-10.

Сильных осадков и ветра во все дни новой недели не ожидается.

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