Горняк22: Эксперты назвал две схемы мошенничества с QR-кодами

QR-коды. Коронавирус. Сертификат. Пандемия Фото: телеканал "Толк"

Чтобы защититься от кражи кода, специалисты советует его обладателям аккуратнее демонстрировать документ в публичных местах и установить сложный пароль на портал госуслуг

Мошенники в России начали продавать QR-коды, которые ведут на «подставные» страницы, имитирующие официальные ресурсы, также на чёрном рынке продают реальные коды привитых граждан. Об этом «Известиям» рассказали опрошенные эксперты.

В первом случае проверяющим важно удостовериться, что ссылка в адресной строке верная.

При этом документ будет считаться официальным, если содержит сведения о дате рождения и сертификате о вакцинации. Тогда подделка подпадает под статью Уголовного кодекса с наказанием до одного года лишения свободы.

Что касается украденных QR-кодов привитых россиян, то получить доступ к ним мошенники могут, используя камеру своего смартфона, или получив удалённый доступ к устройству.

Ранее «Толк» сообщал о том, что российский депутат пришел на заседание в тюремной робе и с QR-кодом на спине.

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