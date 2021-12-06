Горняк22: В родительских чатах на Алтае рассылают призыв к отказу от прививок

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В скором времени в России ожидается старт прививочной кампании против коронавирусной инфекции среди подростков в возрасте от 12 лет

В родительских чатах в Алтайском крае стали рассылать информацию с призывом к отказу от профилактических прививок ученикам общеобразовательных организаций. Предупреждение об этом на днях опубликовали в мессенджерах педагоги ряда школ Барнаула, сообщили «Толку» горожане.

В связи с этим руководство учебных заведений напомнило родителям об их правах.

«Поясняем, что любое медицинское вмешательство, в том числе и проведение профилактических прививок в школах, является добровольным и проводится только с письменного согласия родителя (законного представителя)», – говорится в сообщении.

Развернута ли кампания против каких-то конкретно прививок – в сообщении администраций не уточняется. Однако не исключено, что она связана с анонсированной ранее российскими властями прививочной кампанией против COVID-19 среди несовершеннолетних.

Известно, что российскую детскую вакцину уже зарегистрировали – это «Спутник М», который разработали на базе одноименной вакцины для взрослых. В первую очередь вакцинация начнется для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. О том, когда начнут ставить такие прививки, официальной информации нет. При этом создатели вакцины уже заверили, что такие манипуляции детям будут делать только с письменного согласия их родителей.

ТОЛК