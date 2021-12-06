Горняк22: В России выявили 32 602 случая заражения COVID-19 за сутки
Коронавирус Фото: pexels.com
Число заразившихся коронавирусом в Москве выросло за сутки на 3 301 — на 55 больше, чем днем ранее. В Подмосковье заболело 2 096 человек, в Санкт-Петербурге — 2 420
В России за сутки выявили 32 602 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 5 декабря сообщает федеральный оперштаб.
За это время умерли 1 206 человек, выписаны с выздоровлением свыше 30,5 тысяч пациентов.
Ранее глава научного центра имени Гамалеи развеял три популярных мифа о коронавирусе.