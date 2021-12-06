Горняк22: Барнаульца в противогазе вместо маски отказались обслуживать в магазине
Человек в противогазе Фото: pexels.com
На просьбу кассира использовать средство индивидуальной защиты горожанин заявил, что маска не является СИЗом, и не защищает от коронавируса
В Барнауле магазин отказался обслуживать покупателя в противогазе вместо маски. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул».
Мужчина снял свой поход в торговую точку на видео – судя по кадрам, продавца озадачил необычный вид посетителя, и она решила проконсультироваться с кем-то по телефону.
После продолжительного разговора с неизвестным собеседником кассир не стала продавать визитеру выбранный им товар.
Ранее барнаульцы уже предпринимали попытки защититься от коронавируса противогазами.