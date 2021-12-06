Горняк22: В РФ отменят обязательную дактилоскопию для ряда категорий иностранцев

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Вместе перечисленными категориями иностранных граждан также могут освобождаться от обязательной процедуры и члены их семей

В России освободят от обязательной дактилоскопии ряд категорий иностранцев, в том числе граждан Белоруссии и детей до шести лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа Министерства внутренних дел.

Также планируется отменить процедуру владельцам дипломатических и служебных паспортов, сотрудникам аппаратов военного атташата, торговых представительств и других органов госвласти иностранных государств.

С 29 декабря в РФ трудовые мигранты и иностранцы, въезжающие в страну на срок более трех месяцев, должны будут пройти обязательную дактилоскопию и фотографирование.

ТОЛК