Горняк22: Алтайскому краю выделят более 1,2 млрд на развитие здравоохранения в 2022 году

Краевая больница скорой медицинской помощи Фото: bgb1.ru

На эти деньги планирую начать строительство хирургического корпуса детского клинического центра и корпуса детского санатория

Алтайский край в 2022 году получит свыше 1,2 млрд рублей на развитие здравоохранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «профильного» министр региона Дмитрия Попова.

По словам главы ведомства, средства поступят в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Что будет сделано

Попов перечислил, на что планируют освоить деньги:

строительство хирургического корпуса на 165 коек Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства,

строительство корпуса детского санатория в Белокурихе,

госконтракты на работу санавиации (дополнительно не менее 129 вылетов с эвакуацией не менее 194 пациентов),

переоснащение трех региональных медорганизаций, оказывающих помощь онкобольным,

строительство хирургического корпуса краевого онкодиспансера.

Ранее Попов рассказал, как в Бийске хотят сократить очереди в травмпункт.

ТОЛК