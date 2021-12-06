ГОРНЯК22 06.12.2021
Происшествия

Горняк22: Алтайскому краю выделят более 1,2 млрд на развитие здравоохранения в 2022 году

Горняк22
9 часов Ago

Краевая больница скорой медицинской помощи Фото: bgb1.ru

На эти деньги планирую начать строительство хирургического корпуса детского клинического центра и корпуса детского санатория

Алтайский край в 2022 году получит свыше 1,2 млрд рублей на развитие здравоохранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «профильного» министр региона Дмитрия Попова.

По словам главы ведомства, средства поступят в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Что будет сделано

Попов перечислил, на что планируют освоить деньги:

строительство хирургического корпуса на 165 коек Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства,
строительство корпуса детского санатория в Белокурихе,
госконтракты на работу санавиации (дополнительно не менее 129 вылетов с эвакуацией не менее 194 пациентов),
переоснащение трех региональных медорганизаций, оказывающих помощь онкобольным,
строительство хирургического корпуса краевого онкодиспансера.

Ранее Попов рассказал, как в Бийске хотят сократить очереди в травмпункт.

ТОЛК

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: