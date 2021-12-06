Горняк22: Сломавшей ноги девочке-инвалиду из Бийска дали спецколяску

Инвалидная коляска Фото: pixabay.com

Устройство российского производства стоимостью 260 тысяч рублей девочке прописали в индивидуальной программе реабилитации

В Алтайском крае прикованная к постели 13-летняя школьница получила инвалидную коляску только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает телеканал «Вести-Алтай».

«В ФСС (Фонд соцстраха, – Прим.ред.) так торопились предоставить новое средство передвижения, что готовы были привезти коляску даже в больницу, где находились девочка с мамой», – говорится в сюжете.

Инвалидность юная бийчанка получила после того, как ее в семилетнем возрасте укусил энцефалитный клещ, а укол иммуноглобулина не сработал. Два года семья не могла получить устройство для передвижения из-за отказа чиновников. В итоге девочка сломала обе ноги, выпав из неприспособленной для нее каталки.

Ее историю осветили СМИ, к делу подключились правоохранительные органы.

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