Горняк22: Жители Алтайского края с приходом холодов принялись менять «управляйки»

Батарея. Отопление. Отопительный сезон Фото: images.pexels.com

Чаще всего недовольство действующей управляющей компанией выражали жители Барнаула — за месяц их сменили по 27 адресам краевого центра

Жители Алтайского края в ноябре в два раза чаще меняли управляющую компанию. Об этом сообщает пресс-служба регионального Стройнадзора.

«За месяц управляющую компанию сменили собственники 86 многоквартирных домов, тогда как в октябре таких домов было 36», – отметили в ведомстве.

При этом надзорный орган удовлетворил не все заявления УК о включении новых домов в лицензию. Так, 12 компаниям в таком праве отказали «в связи с выявленным несоответствием заявления и документов требованиям».

Ранее «Толк» рассказывал о том, что жители частных домов Барнаула оспаривают долги перед «ничего не делающей» УК.

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