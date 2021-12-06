Горняк22: Эксперт спрогнозировал, когда картофель станет дороже апельсинов

Картофель Фото: pixabay.com

В обоих российских столицах и ряде других мегаполисов некоторые сорта импортного корнеплода уже давно стоят почти в 2,5 раза дороже цитрусовых

Вариант, когда картофель в России будет обходиться покупателям по цене апельсинов, возможен только, если страна почти полностью перейдет на импорт корнеплода. Об этом профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов заявил в интервью «Прайму».

Следовательно, по его словам, такой сценарий маловероятен.

Рамазанов обратил внимание на тот факт, что цены картофеля отечественного производства, наоборот, до трех раз ниже стоимость цитрусовых и на ситуацию не могут повлиять даже «усилия спекулянтов». Кроме того, по его словам, на фоне низкой себестоимости и роста цен фермеры будут заинтересованы в увеличении производства продукта.

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