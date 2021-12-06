Горняк22: Лазарев вырвал у Кудрявцевой клок волос на съемках «Песни года»
Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева Фото: instagram.com/lazarevsergey
Во время записи передачи между артистами произошла шутливая перепалка, в ходе которой музыкант попытался убрать цветок, закрепленный за ухом у ведущей
Певец Сергей Лазарев вырвал клок волос из прически телеведущей и своей бывшей девушки Леры Кудрявцевой. Кадры с конфузом, который произошел во время съемок шоу «Песня года», музыкант опубликовал в своем Instagram.
«Этого НИКОГДА не покажут в Эфире по телевизору !! ИСТЕРИКА!! Смотреть до конца!», – эмоционально подписал видео Лазарев.
На кадрах, снятых очевидцем из зала, видно, что во время подводки между ведущими церемонии произошла шутливая словесная перепалка, во время которой певец решил убрать у Кудрявцевой подсолнух, закрепленный за ухом. Однако вместе с цветком в руках у него оказалась и прядь из ее шевелюры.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Оба артиста с юмором восприняли ситуацию. Ведущая списала все на последствия коронавируса, музыкант поблагодарил ее за самоиронию и чувство юмора.
Лазарев и Кудрявцева ведут фестиваль, который в этом году отмечает полувековой юбилей, уже 15 лет. Телезрители увидят новую «Песню года» в эфире 1 и 2 января на телеканале «Россия 1».