Горняк22: Что такое тейпы, которыми пользуются спортсмены и худеющие, и зачем тейпы нужны

Тейпы. Медицина. Девушка Фото: Pexels

Цветные ленты, которые часто наклеивают на себе спортсмены на соревнованиях — это не лейкопластырь, а модные оздоровительные тейпы. Рассказываем, зачем нужны тейпы и помогают ли на самом деле

Что такое тейпы

Тейпы – это эластичные клейкие ленты, которые накладывают на кожу, объясняет the-challenger.ru. Считается, что если правильно наклеить тейпы на поврежденные участки тела, они помогут снять боль и даже предотвратить травмы. Тейпы используют как вспомогательное средство, они не содержат лекарственных препаратов, уточняет sport24.ru.

Зачем нужны тейпы

Тейпы довольно активно используют врачи спортивной медицины, травматологи-ортопеды, неврологи, педиатры, акушеры-гинекологи, кинезиологи, реабилитологи. Также тейпы вошли в инструментарий косметологов и желающих похудеть. К тейпам прибегают беременные, чтобы поддерживать мышцы живота и предотвратить развитие диастаза, пишет glamour.ru.

Насколько эффективны тейпы

Точно ответить на этот вопрос пока нельзя. Эффективность тейпирования не доказана в достаточной степени. Есть только отдельные исследования.

Кроме того, считается, что результативность применения тейпа связана с тем, правильно ли его наложили. Если нанести тейп неправильно, можно ухудшить результаты тренировки или даже получить травму.

При этом тейпы нельзя использовать при онкологии, тромбозе вен нижних конечностей, болезнях кожи и возрастным людям с чувствительной кожей. Не рекомендуется накладывать тейпы на шею людям с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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