Горняк22: Число пострадавших на шахте «Листвяжная» увеличилось до 106 человек

Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш

За сутки в больницы госпитализировали семь работавших на подъеме тел погибших горноспасателей – у них диагностировали легкое отравление окисью углерода

До 106 человек выросло число пострадавших в результате аварии на кузбасской шахте «Листвяжная». Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает РИА Новости.

Уточняется, что среди них 60 горнорабочих и 46 горноспасателей. Амбулаторное лечение проходит 14 рабочих и восемь спасателей, выписаны 44 рабочих и 30 спасателей.

Ранее сообщалось о 99 пострадавших.

ЧП на предприятии в городе Белово Кемеровской области произошло 25 ноября – предварительно, здесь произошел взрыв скопившегося в шахтах метана. Под землей в этот момент находились 285 человек. Жертвами инцидента стали 51 шахтер и горноспасатель.

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