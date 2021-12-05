Горняк22: Более 90% школьных учителей в Алтайском крае привились от COVID-19

Школа. Класс Фото: телеканал "Толк"

Школы и колледжи края уже почти месяц назад вернулись к очному обучению и теперь каждое учебное заведение самостоятельно принимает решение о введении дистанционного обучения, напомнили в администрации

В Алтайском крае более 90% школьных учителей поставили прививку от коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт региона.

В правительстве отметили, что стабилизирующим фактором для системы образования мгла стать массовая вакцинация.

«На дистанционном обучении сейчас находятся всего 49 классов в четырех школах (729 человек). Также удаленку ввели для 34 групп в одном учреждении профессионального образования», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в двух крупнейших городах Алтайского края будут отстранять от работы не привитых педагогов.

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