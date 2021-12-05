Горняк22: «Я понял, что Курпатов – гей»: отец обвиненного в краже у доктора дал интервью

Андрей Курпатов Фото: instagram.com/kurpatov_official

По словам Иевского-старшего, у него с Курпатовым была договоренность о том, что личная переписка не станет достоянием общественности, но тот не выполнил обещание и не отозвал иск

Уголовное дело о мошенничестве, по которому в СИЗО отправили помощника известного российского психотерапевта и телеведущего Андрея Курпатова, возбуждено в результате конфликта на почве личных отношений между мужчинами и под давлением на следствие. Об этом отец Алексея Иевского заявил в интервью Ксении Собчак.

«Я понял, что Курпатов – гей. И он должен в этом признаться», – сказал Константин Иевский.

По его словам, у него не осталось сомнений в нетрадиционной ориентации Курпатова, когда он обнаружил в телефоне сына его переписку с психологом за полтора года. При этом, отметил Иевский-старший, 47-летний телеведущий отрицал перед следователем интимную связь с подчиненным и оказывает давление на правоохранительные органы.

В чем суть конфликта

26-летний Алексей Иевский – бывший бортпроводник, с которым Курпатов познакомился во время полета и взял к себе на службу. Сейчас молодого человека обвиняют в том, что он якобы «втерся в доверие» и обманом присвоил себе ювелирные украшения на 2,5 млн рублей, автомобиль Porshe за 9 млн, часы за 1 млн, недвижимость на 3,5 млн и землю на 8 млн – всего имущества почти на 25 млн рублей, говорится в сюжете. Также он якобы незаконно вывел 40 млн со счетов компании, которая занималась продажей курсов доктора.

По версии Иевского и его родителей, все делалось с разрешения Курпатова – в качестве доказательств они предъявляют переписку мужчин в WhatsApp, из которой следует, что у этих людей были близкие отношения. А сам конфликт, по словам семьи молодого человека, начался якобы после измены знаменитости и разрыва связи.

Реакция Курпатова

Сам Курпатов в своих соцсетях никак не комментирует конфликт, однако он высказался в разговоре с Собчак.

«В переписке выбраны фрагменты, которые вообще не про то – часы не те, а про ворованное имущество – это когда я миром пытался договориться. Думал, у него просто что-то с головой, а оказалось, это был системный план по разводу и шантажу», – заявил теледоктор.

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