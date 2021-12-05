Горняк22: В правительстве РФ назвали главной проблемой Алтайского края загрязнение воздуха

На пользу лесам и озерам: как на Алтае реализуется нацпроект "Экология" Фото: pixabay.com

Такой вывод сделала куратор Сибирского федерального округа, зампред правительства РФ Виктория Абрамченко, следует из рабочего документа со списком сложностей регионов

В Алтайском крае наиболее остро стоит вопрос загрязнения воздуха выхлопными газами общественного транспорта. Об этом говорится в правительственном документе, который поступил в распоряжение РБК, сообщает ИА «Банкфакс».

В нем речь, в частности, идет о крупных городах региона – Барнауле, Бийске и Рубцовске, где негативный вклад экологию вносит техника пассажироперевозчиков. При этом электротранспорт изношен на 95%.

Решить ситуацию предлагается с помощью финансовой поддержки региона в обновлении парка трамваев и троллейбусов с перспективой пересадить на них 50% пассажиропотока.

Согласно подсчетам на эти цели региону понадобится 24,2 млрд рублей.

Ранее «Толк» сообщал о том, что уникальная система озёр в Бурлинском районе Алтайского края находится под угрозой.

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