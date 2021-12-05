Горняк22: Росстат: 16 млн россиян живут за границей бедности

Рубли. Деньги Фото: pixabay.com

Месяцем ранее российские власти ввели в обиход новый принцип расчета этого показателя – вместо прожиточного минимума теперь используют понятие «граница бедности»

Численность россиян с доходами ниже границы бедности снизилась до 16 млн человек в третьем квартале 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

По информации ведомства, базовое значение границы бедности за последний квартал 2020 года достигло 11 329 рублей, в первом квартале текущего года повысилось до 11 581 рубля и далее демонстрировало рост вплоть до 11 970 рублей в третьем квартале.

Ранее стало известно, что Мишустин выделил деньги для малоимущих жителей «бедного» Алтайского края.

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