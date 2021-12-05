Горняк22: Три инфицированных COVID-19 ребенка умерли в Алтайском крае

Девушка в реанимации Фото: pexels.com

Сейчас в детском ковидном госпитале на базе барнаульской горбольницы №11 в реанимации находятся три ребёнка, один из них — на аппарате искусственной вентиляции лёгких

В Алтайском крае зарегистрировали три смертельных случая среди детей, инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает «КП-Алтай» со ссылкой на данные регионального минздрава.

По сведениям газеты, одну из смертей вызвал непосредственно COVID-19, еще в двух случаях причины оказались связаны с сопутствующими онкозаболеваниями у детей.

«После длительного лечения специалистам удалось победить COVID-19, но те процессы, которые были запущены в организме агрессивной инфекцией спровоцировали более тяжелое течение сопутствующего заболевания и привели к необратимым последствиям», – сообщили в ведомстве.

Возраст умерших детей не уточняется.

Начиная с сентября медики регистрируют тяжелые формы заболевания среди детей, рассказала главный детский инфекционист региона Галина Филиппова. Речь идет преимущественно о подростках, а также детях, страдающих сахарным диабетом, ожирением или хроническими заболеваниями крови и сердца.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что следователи проверят российскую больницу, где от коронавируса умер 10-летний ребенок.

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