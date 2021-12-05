Горняк22: В России выявили почти 33 тысячи случая коронавируса за сутки

Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com

В Москве заразились 3 356 человек — на 52 больше, чем вчера. В Подмосковье заболело 2 075 человек, в Санкт-Петербурге — 2 528

За последние сутки в России выявили 32 974 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом 4 декабря сообщает федеральный оперштаб.

Больше всего новых случаев отмечено в Москве – свыше 3,3 тысяч.

За это же время в стране зафиксировали 1 215 смертей пациентов в ковидных госпиталях. Свыше 35,1 тысячи человек выписаны с выздоровлением.

Ранее врач рассказал, что у коронавируса остались два основных симптома.

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