Горняк22: В Белокурихе депутата лишили полномочий за сокрытие доходов
Кресло. Портфель Фото: pexels.com
Уважительных причин для неисполнения установленной законом обязанности предоставлять сведения у депутата не имелось, отметили в прокуратуре
Совет депутатов Белокурихи (Алтайский край) удовлетворил представление региональной прокуратуры о снятии полномочий с одного из своих членов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
Уточняется, что мандата депутат лишился за то, что не предоставил декларацию о доходах и имуществе за 2020 год.
При этом о каком именно народном избраннике идет речь – не известно.
Ранее «Толк» сообщал, что за аналогичные антикоррупционные нарушения мандата лишили депутата в одном из районов Алтайского края.