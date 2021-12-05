Горняк22: В Белокурихе депутата лишили полномочий за сокрытие доходов

Кресло. Портфель Фото: pexels.com

Уважительных причин для неисполнения установленной законом обязанности предоставлять сведения у депутата не имелось, отметили в прокуратуре

Совет депутатов Белокурихи (Алтайский край) удовлетворил представление региональной прокуратуры о снятии полномочий с одного из своих членов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Уточняется, что мандата депутат лишился за то, что не предоставил декларацию о доходах и имуществе за 2020 год.

При этом о каком именно народном избраннике идет речь – не известно.

Ранее «Толк» сообщал, что за аналогичные антикоррупционные нарушения мандата лишили депутата в одном из районов Алтайского края.

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