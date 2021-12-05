Горняк22: В штамме коронавируса «Омикрон» нашли фрагмент генома человека

Медицинская лаборатория Фото: pexels.com

Произошедшее стало следствием присоединения последовательности нуклеотидов. При этом в предыдущих вариантах коронавируса этот фрагмент не встречался

Новый штамм коронавируса «Омикрон» приобрел одну из мутаций, которая присутствует в геноме человека. О результатах опубликованного на сайте OSF Preprints исследования компании Nference сообщает Regnum.

Трансформация позволит штамму избежать атак со стороны иммунной системы человека, говорится в сообщении. Известно, что эта же мутация есть в генетическом коде вируса, вызывающего простуду.

«Омикрон» обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. Ученые предполагают, что он отличается мутациями в S-белке и может быть устойчив к антителам переболевших и привитых людей.

Ранее врач рассказал, что у коронавируса остались два основных симптома.

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