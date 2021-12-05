Горняк22: «Не можем справиться»: опубликованы переговоры пилотов рейса Магадан-Новосибирск

Самолет Фото: pexels.com

Капитану воздушного судна пришлось в ручном режиме управлять лайнером, который сильно раскачивался. Из-за опасного крена борт потерял высоту

В Сети появились переговоры экипажа авиарейса Магадан-Новосибирск, который совершил вынужденную посадку из-за аварийной ситуации на борту. Запись публикует телеграм-канал «112».

«Мы не можем самолёт…стабилизировать! Пока ничего не можем! Сильнейшее обледенение!», – взволновано говорит командир экипажа диспетчеру аэропорта.

ЧП произошло утром 2 декабря с лайнером компании S7, на борту которого находилось 202 пассажира и семь членов экипажа. По предварительным данным, в полёте у него неожиданно выключился автопилот. Судно перешло в режим прямого управления, а следом в кабину поступил сигнал об обледенении двигателей, воздушное судно начало болтать из стороны в сторону.

К счастью, пилотам хватило мастерства справиться с критической ситуацией и посадить лайнер в Иркутске.

Сейчас специальная комиссия проверяет, какими противообледенительными средствами обрабатывали борт. Также дадут оценку действиям пилотов.

Месяцем ранее летевший в Китай Boeing совершил аварийную посадку в Новосибирске.

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