Горняк22: В Республике Алтай пьяный подросток устроил GTA-заезд на угнанном авто

Полиция Фото: pixabay.com

В районе объявляли план «Перехват». Задержать угонщика удалось только спустя несколько десятков километров — в соседнем селе

В Республике Алтай полиция задержала 16-летнего подростка, который пьяным угнал иномарку, устроив 40-километровый «заезд» с ДТП и пострадавшим пешеходом. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел на днях в Горно-Алтайске – в полицию обратился хозяин кроссовера, который сообщил, что неизвестный, воспользовавшись оставленными в замке зажигания ключами, завладел его авто.

Злоумышленника обнаружили по дороге в сторону села Майма – водитель совершал опасные маневры, проезжал на «красный» светофор и устроил ДТП, повредив «Ладу».

«Продолжив движение, в селе Соузга угонщик выехал на тротуар и сбил пешехода», – говорится в сообщении.

На требования полицейских остановить машину водитель не реагировал. Задержать нарушителя инспекторам удалось только в селе Озерное.

Возбуждено уголовное дело по факту угона.

Ранее «Толк» сообщал о том, что 16-летний подросток пострадал в ДТП с перевертышем в Горном Алтае.

ТОЛК