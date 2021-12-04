Горняк22: Более 60 единиц техники убирают снег с улиц Барнаула

Уборка снега Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Сейчас дорожная техника на улицах города работает в круглосуточном режиме. Ранее мэр города поручил усилить работу по очистке снега

В Барнауле 3 декабря снег с городских улиц убирают 63 единицы техники. Кроме того, 116 рабочих вручную очищают снег, посыпают песком подходы к пешеходным переходам, остановки и лестничные марши, сообщает пресс-центр горадминистрации.

Минувшей ночью с городских дорог вывезли 2870 кубометров снега.136 тонн песчано-соляной смеси использовали для обработки проезжей части от гололеда. Всего на городских улицах работали 102 единицы снегоуборочной техники.

Снег вывозили с проспектов Ленина, Красноармейского, площади Баварина, участков улиц Мало-Тобольской, Советской Армии, Островского, малой Малахова, Георгиева, Попова, Чудненко, Глушкова, Беляева, 5-й Западной, Тимуровской, автомобильного кольца на пересечении улиц Юрина и Малахова.

Ранее сообщалось, что в Барнауле мобилизуют дорожные службы из-за гололеда и снежного шторма. Так, по прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидается потепление, которое принесет ветер и гололед.

ТОЛК