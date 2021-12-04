Горняк22: В Алтайском крае закрыли семь участков дорог из-за непогоды

Перекрытие дорог Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае наблюдается плохая погода на дорогах. В связи с этим в Барнауле усилили работу дорожных служб, а на трассах перекрыли некоторые участки

3 декабря из-за непогоды в Алтайском крае перекрыли несколько участков дорог для автобусов и большегрузов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Так, движение закрыли на участках пяти дорог в трех районах края:

К-25 Ребриха – Шарчино – Корчино – Завьялово – Леньки – Благовещенка (Благовещенский район), на участке от 139 до 195 км.

К-37 Благовещенка – Нижняя Суетка (на всем протяжении), на участке от 0 до 60 км.

К-16 Волчиха – Родино – Благовещенка – Кулунда (Благовещенский район), на трех участках от 90 до 101 км, от 114 до 147 км, от 147 до 186 км.

К-22 Юдиха – Тюменцево – Баево – Знаменка – Славгород (Суетский район), на участке от 118 до 191 км.

К-03 Змеиногорск – гр. НСО (Кулундинский район) на участке от 311 до 371 км.

В связи с этим автовокзал отменил три рейса: Барнаул – Славгород (11.00), Барнаул – Кулунда (12.35) , Барнаул – Славгород (13.00).

На дорогах края дежурят сотрудники МЧС и ГИБДД. В ведомстве отметили, что на закрытых участках дорог сейчас нет попавших в снежный затор машин. Скоплений транспорта также не наблюдается.

Организовано оповещение водителей дальних рейсов по радиоканалам связи. Автомобилистов призвали не выезжать на трассу в плохую погоду.

UPD: Однако в 15:00 из-за улучшения погоды все ограничения на автодорогах сняли. Скопления транспорта удалось избежать.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае ожидается ухудшение погодных условий: в регионе в ближайшие дни ожидается потепление, что принесет с собой снегопады, ветер и гололед.

ТОЛК