Горняк22: В АКЗС рассказали, какие предложения собрали к законопроекту о введении QR-кодов

QR-коды. Коронавирус. Сертификат. Пандемия Фото: телеканал "Толк"

Добавить наличие антител, учитывать особенности регионов, отменить предоставление паспортов – эти и другие предложения поступили в краевой парламент по резонансному проекту закона

Власти, как обещали, провели серию коллективных обсуждений федерального законопроекта об обязательном введении QR-кодов и собрали ряд конкретных предложений по его корректировке, рассказал вице-спикер Алтайского краевого заксобрания (АКЗС) Денис Голобородько 3 декабря на встрече с коллегами из муниципалитетов. Он перечислил их.

Власти, напомним, провели круглые столы в АКЗС, в АлтГМУ, дискуссия прошла на площадке Общественной палаты, отзывы прислали муниципалитеты и бизнес-сообщества. Голобородько признал, что предложения поступили разноплановые, но призвал оценивать их трезво.

Одно из предложений медиков – возможность получения QR-кода по наличию определенного уровня антител, который должны установить специалисты. О необходимости этого говорил главврач больницы №11 Барнаула Андрей Коломиец. Он приводил пример своего учреждения: осенью 2020 года переболели 200 человек, а антитела нашли у 800.

«На одного переболевшего с явной формой приходились три переболевших бессимптомно, – объяснял врач. – Какое основное мерило качества вакцинации? Снижение заболеваемости. Чем мы можем это измерить, кроме статистики? Количеством антител».

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Депутаты считают нужным не ограничивать датой 1 февраля возможность предоставления QR-кода по ПЦР-тесту. «Не ясно, успеем ли мы до 1 февраля вакцинировать всех желающих, в том числе с учетом наработки практики по медотводам и выдачи кодов по уровню антител. Поэтому предлагаем такую возможность с ПЦР-тестом сохранить», – объяснил Голобородько.

Таким образом, по итогам обсуждения предлагается предоставлять QR-коды, если человек вакцинирован, переболел или у него достаточный титр антител. Плюс справки о медотводе.

Было бы более правильно, также сказал он, на федеральном уровне установить четкий перечень объектов, где вводятся ограничения, и дополнительный, по которому решения мог бы принимать губернатор, исходя из ситуации в конкретном регионе. Например, из уровня заболеваемости.

Еще одно предложение – отменить предоставление документа, удостоверяющего личность, усовершенствовав систему идентификации на портале госуслуг.

Роспотребнадзор предложил четко регламентировать срок действия кода – для вакцинированных, для переболевших и для тех, кто получил медотвод.

Среди предложений также – усовершенствование программного обеспечения, расширение списка используемых технических устройств, а не только смартфонов.

Бизнес-сообщество предлагает оказывать финансовую поддержку из бюджета предприятиям, пострадавшим от ограничений при обязательном введении QR-кодов. Вице-спикер сказал, что депутаты их полностью поддерживают и даже направили специальное обращение об этом в правительство России.

«Конечно, есть и еще одна категория обращений, в которых звучат термины «сегрегация», «разделение общества», «нарушение конституционных прав» и т. д», – признал Голобородько.

Однако, напомнил он, в Конституции четко закреплена норма, что права могут быть ограничены в случае, если есть опасность, связанная с угрозой здоровью и жизни граждан.

«Все меры должны быть соразмерны и пропорциональны ситуации», – сказал он.

Предложения принимаются до 6 декабря. До 10-го депутаты обязаны проголосовать по вопросу поддержки или неподдержки федерального законопроекта и предложить свои поправки. Голосование будет проводиться опросным путем, из-за чего на прошедшей 26 ноября сессии парламентарии жарко дискутировали.

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