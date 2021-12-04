Горняк22: Эксперт алтайского минздрава призывает беременных вакцинироваться от ковида

Беременная Фото: pixabay.com

В четвертую волну пандемии беременность и грудное вскармливание больше не поводы для медотвода от прививки против коронавируса

В июле 2021 года федеральный минздрав внес изменения в рекомендации по профилактике ковида. Согласно им будущие мамы на 22-й неделе могут поставить вакцину от коронавируса. Как пояснила главный внештатный акушер-гинеколог Алтайского края Ирина Молчанова, поводом для пересмотра правил стало то, что в четвертую волну пандемии растет количество инфицированных беременных женщин.

«Ковид у беременных развивается стремительно»

В предыдущие три волны пандемии беременность и грудное вскармливание были поводом для медотвода для вакцинации, поэтому, считает Ирина Молчанова, женщины с опаской относятся к прививкам от ковида. С ее слов, проведенные исследования доказали, что вакцина безопасна для будущих мам и еще не рожденного ребенка.

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«Вирус не предсказуем, не известно, как он поведет себя в организме беременной женщины. Как правило, его последствия – это преждевременные роды, раннее излитие околоплодных вод. Пока нет достоверных данных, как он влияет на состояние плода, но были случаи, когда дети рождались уже инфицированные ковидом», – отмечает Молчанова.

Вакцина Фото: pixabay.com

На сегодняшний день, уточняет она, вакцинация – единственно верный способ защитить себя и ребенка. С ее слов, женщины, которые боятся, что, поставив прививку навредят плоду, не задумываются о том, что в случае инфицирования им придется принимать лекарственные препараты, в том числе антибиотики, что уж точно не лучшим образом скажется на здоровье ребенка.

«Для беременных женщин в случае инфицирования характерно то, что болезнь развивается стремительно, идет быстрое поражение легких. Поэтому если будущая мама почувствовала недомогание, если даже незначительно поднялась температура, необходимо срочно обратиться в женскую консультацию. Да были случаи, когда ковидом заболевали и вакцинированные женщины, но они переносили болезнь в легкой форме, без осложнений», – поясняет акушер-гинеколог.

Особая процедура

Поставить прививку, согласно рекомендациям минздрава, можно на 22-й неделе беременности. В Алтайском крае зарегистрировано 4700 женщин на этом сроке. Из них только за прошлый месяц привились 1600, переболели ковидом – 1500.

Ребенок

Прививают беременных женщин «Спутником V». При этом предусмотрена особая процедура вакцинации. Вначале будущую маму осматривают терапевт и акушер-гинеколог. Они принимают решение, есть ли противопоказания.

«Кабинеты вакцинации созданы в некоторых поликлиниках. В остальные приходят обученные медсестры, которые ставят вакцины. Все пациентки распределены по времени, чтобы не создавались очереди. Естественно, важно соблюдать противоэпидемиологические меры», – пояснила Молчанова.

Она рекомендует беременным женщинам не посещать без острой необходимости многолюдные места, в том числе медицинские учреждения, соблюдать санитарные нормы и, если нет противопоказаний, обязательно вакцинироваться, причем лучше ставить прививку от ковида всей семьей.

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