Горняк22: В Алтайском крае непогода сменится к выходным теплом без осадков

Снег Фото: Анна Меньшикова

Днем 3-го и ночью 4-го декабря в регионе передан штормпрогноз в связи с непогодой из-за ветра, снега с дождем и метелей

В Алтайском крае в ночь на 4 декабря на большей части территории региона пройдут небольшие, а по восточным районам и в предгорьях сильные осадки в виде мокрого снега и снега, местами возможны метели, гололед. В южных районах местами ожидаются снежные заносы. Температура воздуха составит -5…-7 градусов, порывы ветра местами достигнут 20 м/с. Об этом сообщает ЦГМС края.

Днем в субботу в отдельных районах края пройдет небольшой, по востоку местами умеренный снег, ожидается метель. На дорогах сохранится сильная гололедица. Температура воздуха – около -4…+1 градуса.

5 декабря в дневное время в Алтайском крае преимущественно без осадков, местами изморозь и туман. На дорогах сильная гололедица. Столбики термометров поднимутся до 0…-5 градусов. В Барнауле в этот день -3…-5 градусов и без осадков.

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