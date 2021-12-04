Горняк22: Туристов в Горном Алтае предупредили о падении частей ракеты

Ракета Фото: twitter.com/Rogozin

Жители региона могут не только увидеть полеты ракеты, но и стать свидетелями падения его частей, которые с высокой долей вероятности могут приземлиться на Алтае

Жителей Республики Алтай, а также гостей региона предупредили о возможном падении частей ракеты, которую запустят с космодрома «Байконур» 8 декабря, сообщает «Новости Горного Алтая».

Так, в космос стартует ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-20». Запуск пройдет по контракту с компанией Space Adventures и отправит в космос группу туристов. Среди них президент корпорации «Старт Тудей» Юсаку Маэзава и его личный ассистент Йозо Хирано. Экспедиция продлится 12 дней.

Старт ракеты состоится в 14.38 по местному времени. Отделяющиеся части могут приземлиться в Усть-Канском районе. В связи с этим жителей региона просят быть внимательными, не ходить в лес и оставаться в пределах своего населенного пункта. О фактах падения деталей просят сообщать в администрацию поселения.

Ранее сообщалось, что жители Алтайского края могут увидеть полет ракеты «Союз» в космос. Отделяемые части ракеты также могли упасть на территорию Республики Алтай.

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