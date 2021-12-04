Горняк22: Попов рассказал, как в Бийске хотят сократить очереди в травмпункт
Травма. Травмпункт Фото: pexels.com
Пока в Бийске не могут открыть второй травмпункт, который был закрыт на короткий срок. Однако власти пообещали решить проблему очередей
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов отреагировал на очереди в единственный травмпункт в Бийске. Об этом он заявил в ходе онлайн-конференции на сайте краевого правительства.
Так, жительница наукограда Татьяна пожаловалась, что в городе обещали открыть второй травмпункт, где сейчас расположен ковидный госпиталь. Однако он уже несколько месяцев он работает для нужд больных COVID. Тем временем, по ее словам, в травмпункте, расположенном в ЦГБ, в очередях приходится стоять по четыре часа.
По словам главы ведомства, работу травмпункта в горбольнице №2 планировали возобновить в октябре. Однако третья волна коронавируса незаметно перетекла в четвертую, и «ковидарий» на базе травмпункта закрыть не удалось.
«Сейчас в больнице продолжает работать ковидный госпиталь на 660 коек и пока вернуть туда травмпункт невозможно», – сказал он.
Однако, по словам Попова, сейчас в Центральной горбольнице обсуждают возможность наладить повторные приемы больных в городской поликлинике №1.
Ранее жители Бийска пожаловались, что травмпункт в горбольнице №2, который обещали «закрыть на время», до сих пор не работает. В связи с этим в единственном травмпункте в ЦГБ якобы скапливаются колоссальные очереди. Местные жители призвали власти обратить внимание на проблему.
Главврач ЦГБ Бийска Сергей Ковязин пояснил, что травмпункт открыть пока не получается, так как его используют в качестве ковидного госпиталя.