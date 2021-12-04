Горняк22: Пьяный барнаулец грозил взорвать дом, чтобы усмирить музыкальных соседей

Полиция Фото: pixabay.com

Звонивший мужчина уже был ранее судим. Теперь ему грозит наказание за ложное сообщение об акте терроризма, вплоть до лишения свободы

Ночью 1 декабря 38-летний барнаулец сообщил в полицию, что взорвет дом, если соседи не выключат музыку, сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

Мужчина в ночное время выпивал в своей квартире на улице Союза Республик. В какой-то момент соседи включили музыку, что ему очень не понравилось.

Тогда барнаулец пошел к соседям, чтобы сделать им замечание. Однако они не захотели слушать мужчину и продолжили веселье. После этого горожанин позвонил в полицию со своего домашнего телефона и заявил, что взорвет дом, если полиция не утихомирит громких соседей.

На место прибыли стражи порядка. Теперь мужчине грозит наказание за ложное сообщение об акте терроризма.

Ранее сообщалось, что в Барнауле нашли «террористов», которые «заминировали» ТЦ в выходные.

ТОЛК