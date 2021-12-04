Горняк22: Троих взрослых и ребенка эвакуировали из задымленного дома в Барнауле

Пожар. МЧС Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Посреди ночи в пожарную службу поступил сигнал о ЧП в жилом доме. Как оказалось, источник возгорания находился в камере мусоропровода

В ночь на 3 декабря в многоэтажном жилом доме на улице Анатолия в Барнауле произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю.

Источник возгорания находился в мусоропроводе. Дым быстро распространялся по лестничной площадке. Пожарные ликвидировали очаг возгорания и эвакуировали из дома четырех человек – троих взрослых и ребенка.

В тушении принимали участие 18 человек и шесть единиц техники, среди которых автоцистерны, автолестница и коленчатый подъемник.

Ранее сообщалось, что два взрослых и ребенок погибли при пожаре в Горно-Алтайске.

ТОЛК