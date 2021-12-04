Горняк22: Семилетняя девочка решила «привить» в школе своих одноклассников

Шприц. Уколы Фото: pixabay.com

По словам родителей, девочка мечтает быть врачом и хотела потренироваться делать уколы. Сначала она проводила эксперименты на игрушках, а потом предложила поучаствовать в них детям

В Москве семилетняя школьница решила «провести вакцинацию» своих одноклассников, сообщает Telegram-канал Shot.

Девочка взяла шприц у матери, которая работает медсестрой, чтобы потренироваться делать уколы. Сначала она решила «привить» резиновую куклу, но проколоть ее не удалось.

После этого ученица предложила своим одноклассникам поучаствовать в эксперименте. Одна из девочек согласилась. Они провели процедуру в школьном туалете. Известно, что шприц был пустым, но «пациентка» испугалась и рассказала, что ей было больно.

Отец пострадавшей девочки обратился в полицию. Сотрудники начали проверку.

Ранее стало известно, что российских подростков могут начать вакцинировать от COVID-19 в конце декабря. Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что детскую вакцину необходимо внести в национальный календарь прививок. Детей от 12 до 15 лет будут вакцинировать только после согласия родителей или опекунов.

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